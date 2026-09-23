Hallan restos de cinco personas en una fosa

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León, Gto.- Tras el hallazgo de una mujer decapitada en la colonia Arroyo Hondo, peritos forenses localizaron los restos de otras cinco personas en un pozo que los criminales convirtieron en fosa clandestina.

Peritos en antropología y arqueología forense se presentaron en la calle Monte Carmelo y bulevar Timoteo Lozano, a espaldas de la planta del Sistema de Agua Potable (Sapal) para continuar la exploración del sitio. Los trabajos se reanudaron este lunes, luego de que la tarde del domingo vecinos descubrieron el cuerpo de una mujer "en una coladera". Montaron equipos para sacar los cadáveres.

Las maniobras las llevaron a cabo por la presencia de bolsas de plástico color negro que desprendían olores fétidos. La perforación presuntamente rebasa el metro de profundidad.

Mientras, la Fiscalía de Guanajuato deberá establecer quiénes fueron responsables de trasladar y ocultar los cuerpos en el sitio, así como determinar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

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Por el momento, las autoridades continúan con el procesamiento de la información y los análisis forenses, por lo que el número definitivo de víctimas podría modificarse conforme avancen las investigaciones.