Hallan segundo caso de gusano barrenador en NL

Monterrey, NL.- Un nuevo caso de gusano barrenador del ganado fue detectado en el estado de Nuevo León, informó este lunes el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Precisó que el caso se interceptó en el municipio de Montemorelos, provenía del sur-sureste del país y “las larvas estaban muertas e intoxicadas por el antiparasitario ivermectina y el baño larvicida que se implementan de manera obligatoria”.

Senasica indicó que sus técnicos identificaron este caso en un tercer punto de control, “que forma parte de las nuevas medidas establecidas para mantener resguardadas a las zonas libres” y precisó que el estado en que se encontraron las larvas “las hace inviables para su reproducción, lo cual demuestra la eficacia de los protocolos de inspección en origen y destino que se aplican para mitigar el riesgo de propagación” del gusano barrenador.

Agregó que el becerro infectado “venía en un embarque de 85 bovinos y a todos se les aplicó tratamiento antilarvario y fueron revisados, sin que se encontrara otro animal afectado”.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo que el gobierno mexicano les informó del nuevo caso.

En una publicación en redes sociales, Rollins señaló que el nuevo caso de gusano barrenador se detectó a 272 kilómetros de la frontera sur de Estados Unidos. “Por el momento, creemos que se trata de un incidente aislado y que se encuentra a unas 100 millas (160 kilómetros) más al sur del último caso detectado”.

Del 21 de noviembre de 2024 al 13 de septiembre pasado, se han registrado 6 mil 703 casos de gusano barrenador en ocho estados del país, de acuerdo con cifras de Senasica.