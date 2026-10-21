logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hallan tres cuerpos en municipios de Zacatecas

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
A
Hallan tres cuerpos en municipios de Zacatecas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ZACATECAS, Zac.- La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó el hallazgo de tres cuerpos localizados en diferentes puntos de los municipios de Jalpa y Moyahua, ubicados en la región sur de la entidad que colinda con Jalisco.

      De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, el primer suceso ocurrió en el municipio de Jalpa, donde se alertó a través del Sistema de Emergencias 911 sobre una persona sin vida en la vía pública, por lo que se desplegaron elementos de la Policía de Investigación al lugar, donde corroboraron que se trataba de un hombre.

      Minutos más tarde, las corporaciones de seguridad también fueron notificadas sobre un segundo hallazgo, en esta ocasión de dos cuerpos más en el municipio de Moyahua, por lo que personal pericial se trasladó a la zona para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios.

      Las autoridades informaron que los tres cuerpos fueron trasladados a la Dirección General de Servicios Periciales para practicarles los estudios de ley determinar la causa de muerte y la identidad de las víctimas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De manera extraoficial se mencionó que las víctimas presuntamente presentaban signos de violencia.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Todo listo para el Festival de Día de Muertos Entre Xolos y Catrinas
        Todo listo para el Festival de Día de Muertos Entre Xolos y Catrinas

        Todo listo para el Festival de Día de Muertos "Entre Xolos y Catrinas

        SLP

        El Universal

        El cierre será con desfile de Catrinas y Catrines acompañado de música y calendas al estilo oaxaqueño

        Beca Benito Juárez inicia pagos para bachillerato en México
        Beca Benito Juárez inicia pagos para bachillerato en México

        Beca Benito Juárez inicia pagos para bachillerato en México

        SLP

        El Universal

        El apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales se deposita en tarjetas del Banco del Bienestar.

        Sigue la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco
        Sigue la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco

        Sigue la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco

        SLP

        El Universal

        El recorrido está disponible hasta el 8 de noviembre con salidas al amanecer y al atardecer, con cupo limitado y reserva previa.

        IMEF garantiza agua limpia para convención anual en Guadalajara
        IMEF garantiza agua limpia para convención anual en Guadalajara

        IMEF garantiza agua limpia para convención anual en Guadalajara

        SLP

        El Universal

        Se destacan conferencias magistrales de Jonathan Heath y José Medina Mora en la convención.