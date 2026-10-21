Hallan tres cuerpos en municipios de Zacatecas

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ZACATECAS, Zac.- La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó el hallazgo de tres cuerpos localizados en diferentes puntos de los municipios de Jalpa y Moyahua, ubicados en la región sur de la entidad que colinda con Jalisco.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, el primer suceso ocurrió en el municipio de Jalpa, donde se alertó a través del Sistema de Emergencias 911 sobre una persona sin vida en la vía pública, por lo que se desplegaron elementos de la Policía de Investigación al lugar, donde corroboraron que se trataba de un hombre.

Minutos más tarde, las corporaciones de seguridad también fueron notificadas sobre un segundo hallazgo, en esta ocasión de dos cuerpos más en el municipio de Moyahua, por lo que personal pericial se trasladó a la zona para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios.

Las autoridades informaron que los tres cuerpos fueron trasladados a la Dirección General de Servicios Periciales para practicarles los estudios de ley determinar la causa de muerte y la identidad de las víctimas.

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De manera extraoficial se mencionó que las víctimas presuntamente presentaban signos de violencia.