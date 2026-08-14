Harfuch participa en conferencia DEA en Argentina para mostrar avances

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la participación hoy del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en una conferencia de la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) en Argentina.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo contó que tras un análisis de la asistencia con el Gabinete, se tomó la decisión colectiva de que fuera para "mostrar los resultados de México".

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"De principio habíamos dicho que no, pues porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes (...). Puede ir a mostrar los resultados de México, los resultados que mostramos aquí el martes; de disminución de homicidios, de disminución delitos de alto impacto; la estrategia que estamos llevando; nuestra relación con Estados Unidos, que es de coordinación sin subordinación, todo eso (...). Y todos por unanimidad votaron que fuera", comentó."Porque dijeron: ´es mejor que el mundo sepa lo que se está haciendo en México y que se está haciendo bien, y que la estrategia está dando resultados´. Porque sino, lo que se conoce, pues es la noticia falsa (...)´", abundó la Mandataria.Destacó la importancia del titular de la SSPC porque van a asistir "secretarios de Seguridad de todo el mundo"."Que se conozca lo que está haciendo México y cómo nuestra relación de defensa de la soberanía, de coordinación sin subordinación con Estados Unidos, está dando muchos más resultados que en muchos lugares del mundo", añadió.Previo a finalizar su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer, jueves 13 de agosto, se registraron 20 homicidios dolosos, la cifra más baja en por lo menos 15 años, por lo que señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad da resultados."Es la cifra más baja en por lo menos 15 años, en un día, y es una estrategia que la hemos explicado aquí muchas veces, una estrategia que tiene que seguirse trabajando todos los días", dijo.Destacó que ayer, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y Omar García Harfuch se reunieron con productores en Michoacán y supervisaron la implementación del Plan de Justicia Michoacán, así como el reciente operativo que se llevó a cabo en algunos municipios de la entidad."Estuvieron hablando con productores de aguacate para ver cómo se reforzaba el apoyo y se está trabajando todos los días", aseguró la Mandataria federal.