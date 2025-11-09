Huachicol también va en tren

Ciudad de México.- El robo de combustible y derivados del petróleo a trenes se ha duplicado en los últimos seis años. En 2019, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) reportó 29 hurtos de sustancias derivadas del petróleo, mientras que para 2024 la cifra ascendió a 76, según información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información. En total, en todo el país se han sustraído mil 816.96 toneladas en este periodo.

Entre 2019 y 2025, la agencia registró 247 robos de hidrocarburos. Guanajuato encabeza la lista con 45 casos de sustracción de aceite, lubricador, diésel, gasolina y, sobre todo, polipropileno. Le siguen Querétaro, con 36, y Veracruz, con 23.

En Guanajuato, el pasado 19 de octubre, autoridades federales y estatales aseguraron un millón 600 mil litros de hidrocarburos: 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo, con un valor aproximado de 30 millones de pesos.

De acuerdo con la agencia, 2024 fue el año con más robos de hidrocarburos en transportes ferroviarios, con un total de 76: 40 sustracciones de polipropileno con aproximadamente 341.2 toneladas, seguido por 15 robos de gasolina equivalentes a 45.4 toneladas. En comparación, 2020 fue el año con menos saqueos, con sólo 28, siendo también el polipropileno la sustancia más robada, con 22 hurtos por un estimado de 29.9 toneladas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Veracruz es la entidad con más robos de combustible en trenes, con 11 casos de hurto de gasolina registrados que representan 41.5 toneladas, y dos robos de diésel el año pasado equivalentes a 20.2 toneladas. En total, en todo el país se registraron 44 hurtos de combustible en los últimos seis años, equivalentes a 130.5 toneladas.

David Saucedo, especialista en seguridad y crimen organizado, explica que los robos de hidrocarburos en estados como Veracruz y Guanajuato ocurren porque son los que tienen la red ferroviaria y de tuberías más extensas: Veracruz alberga las refinerías Lázaro Cárdenas del Río y Olmeca, además de puertos mercantes; mientras que en Guanajuato se encuentra la refinería Ing. Antonio M. Amor.

El robo de combustibles por vía férrea no sólo afecta la seguridad, sino que encarece el transporte: “Trasportar un barril de gasolina es seis veces más caro en ferrocarril [carrotanque] que por ducto”, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Pese a lo anterior, el tren moviliza millones de toneladas de combustibles cada año. Sólo en 2024, la red ferroviaria transportó 4.5 millones de toneladas de gasolina y 3 millones de toneladas de diésel. En el mismo año, el volumen de combustóleo y aceite transportado superó los 3.6 millones de toneladas, según la ARTF.