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Nacional

Marcha masiva en Guadalajara por agua contaminada en la ciudad

La protesta incluyó derribo de vallas y presencia de antimotines ante la exigencia de agua limpia.

Por El Universal

Octubre 11, 2026 02:50 p.m.
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Marcha masiva en Guadalajara por agua contaminada en la ciudad
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      El agua lo atraviesa todo y este domingo decenas de miles de personas se convocaron en una manifestación para protestar por el agua contaminada que se distribuye en las casas de la Zona Metropolitana de Guadalajara desde principios de febrero pasado.


      Diversas generaciones, ideologías y sectores sociales confluyeron desde las 11:00 AM en la Glorieta de La Minería y durante casi dos horas estuvieron saliendo contingentes hacia Casa Jalisco hasta abarrotar los casi dos kilómetros que separan el emblemático monumento de la residencia oficial del gobernador.

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      Niños, ancianos, mujeres, hombres, personas trans, punks, hipsters, obreros, comerciantes, antisionistas, artistas, animalistas (porque las mascotas también beben agua) un caudal de personas que representan la diversidad de la ciudad gritó diferentes consignas, pegaron carteles, hicieron pintas y manifestaron su enojo.
      Cuando los primeros grupos llegaron a la residencia del mandatario algunos de los asistentes lograron derribar vallas y la situación se tornó tensa por el despliegue de decenas de elementos antimotines.
      "Queremos agua limpia" es la consigna que más se escucha y la que más se repite en mantas y carteles. La gente también repetía "Fuera Lemus", en referencia al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, entre trompetas y algunos tambores.

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