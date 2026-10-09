Keylor Navas deja la final atrás

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- La final perdida ante Cruz Azul dolió, pero Keylor Navas no quiere gastar energías en algo que ya no puede cambiar. El portero de Pumas pidió concentrarse en el presente y en la lucha por clasificar a la Liguilla, antes de recibir a La Máquina este domingo, en el Estadio Olímpico Universitario, por la Jornada 11 del Apertura 2026.

Keylor Navas y su postura tras la final perdida

"No hay espina, no hay nada. Nosotros no logramos nuestro objetivo, que era ser campeones; ellos ganaron y es lo que hay, hay que aceptarlo", expresó el costarricense, quien dejó claro que el partido debe afrontarse por los objetivos actuales y no por lo ocurrido en la final.

Situación actual de Pumas y respaldo al cuerpo técnico

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El guardameta reconoció que a los universitarios les ha costado ganar en casa y destacó el trabajo del plantel para revertir la situación. Ante los cuestionamientos al proceso de Esteban Solari, también respaldó al entrenador y recordó que la responsabilidad es compartida.

"Yo creo que el mensaje tiene que ser claro: aquí la responsabilidad no es solo del cuerpo técnico, la responsabilidad es de todos, tanto la institución como los futbolistas", afirmó.