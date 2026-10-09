Dan prisión preventiva a "El Tanque", presunto operador de "El Mencho"

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Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a Iván Cazarín Molina, "El Tanque", identificado como operador de confianza del extinto capo Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", detenido en días pasados en el municipio de Zapopan, Jalisco, por fuerzas federales.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) le formulara imputación por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en audiencia inicial.

Durante la diligencia, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver la situación jurídica de "El Tanque", por lo que será el próximo 13 de octubre cuando se determine si es vinculado a proceso por dichos delitos.

Mientras tanto, Iván Cazarín Molina, "El Tanque" permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde también se encuentra Audias Flores Silva, "El Jardinero", quien fuera uno de los operadores de confianza del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército, Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, identificaron a "El Tanque" como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla.

Según las investigaciones del Gabinete de Seguridad, Cazarín Molina coordinaba el lavado de dinero, robo de hidrocarburo, trasiego de drogas y armas, además de cooptación de autoridades, robo de autos y mercancía. También está relacionado con los delitos de homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad y lavado de dinero.

Fungió como lugarteniente de su hermano César Cazarín Molina, alias "El Tornado", hasta su detención en julio de 2013, donde dirigió el robo de combustible y realizaba operaciones financieras.

Además, es señalado como uno de los responsables del ataque a un helicóptero del Ejército que participaba en una operación para capturar a "El Mencho", en mayo de 2015.

En ese mismo 2015, se le ubicó como uno de los operadores de mayor importancia en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

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Entre 2021 y 2022, las autoridades establecieron que mantenía nexos con el grupo delictivo "La Barredora", mientras que en 2022 se le relaciona con el hallazgo de tres hombres desmembrados en el estado de Veracruz.

En 2024 se le relacionó con el decomiso de 6.8 toneladas de marihuana, en el Puerto Veracruz que tenían como destino República Dominicana.

En septiembre de 2024, la OFAC lo identificó como líder de una red, en la que estarían involucradas al menos ocho personas y 26 empresas, para evadir impuestos y realizar el contrabando transfronterizo de hidrocarburo.