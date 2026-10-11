¿Qué significan los colores de alerta de un huracán?

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La cercanía de un huracán puede representar distintos niveles de riesgo para las poblaciones costeras, por lo que el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales contempla cinco colores que permiten identificar el peligro y conocer las medidas de prevención correspondientes.

Desde mantenerse informado sobre la trayectoria del fenómeno hasta evacuar una zona de riesgo, las acciones recomendadas cambian según el nivel de alerta y si el ciclón se aproxima o comienza a alejarse.

Huracán Simón y su ubicación actual

El huracán Simón, que alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se ubicó a las 06:00 horas a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Sus vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 kilómetros por hora, junto con las lluvias previstas para el occidente del país, ponen en contexto la importancia de reconocer las señales de alerta y saber cómo responder ante cada una.

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¿Qué es un huracán?

Un huracán es un fenómeno meteorológico que combina vientos de gran intensidad y lluvias fuertes. Su estructura puede alcanzar hasta mil kilómetros de diámetro y diez kilómetros de altura, mientras que sus vientos pueden superar los 200 kilómetros por hora y registrar ráfagas de hasta 400 kilómetros por hora.

Significado de los colores de alerta y medidas recomendadas

¿Qué significan los colores de alerta y qué medidas tomar?

Los cinco colores del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales representan diferentes niveles de peligro. Las recomendaciones dependen tanto del color como de la etapa en la que se encuentra el fenómeno: acercándose a las costas o alejándose de ellas.

· Azul: peligro mínimo. Indica que se detectó un ciclón tropical que se dirige hacia las costas.

· Mantenerse atento a la información meteorológica.

· Verde: peligro bajo. Durante la aproximación del ciclón, se recomienda:

· Podar los árboles que interfieran con los cables eléctricos o puedan representar un peligro.

· Colocar cinta adhesiva en forma de cruz sobre los vidrios.

· Asegurar los objetos que el viento pudiera desplazar.

· Limpiar azoteas, desagües, canales y coladeras, sin arrojar basura.

· Amarillo: peligro moderado.

· Preparar una posible evacuación y disponer de suministros básicos:

· Identificar el refugio temporal más cercano y la ruta para llegar.

· Guardar alimentos, agua potable y artículos de emergencia.

· Proteger los documentos importantes en bolsas de plástico y conservar una copia electrónica.

· Naranja: peligro alto.

· Si la vivienda no es segura, se debe evacuar la zona de riesgo y acudir a un refugio temporal.

· Se recomienda vigilar el nivel del agua cuando se vive cerca de un río o una laguna

· Cerrar puertas y ventanas

· Cortar los suministros de gas y electricidad.

· Roja: peligro máximo.

· Permanecer dentro de casa o en un refugio temporal hasta que las autoridades comuniquen que terminó el peligro.

· Es necesario alejarse de las ventanas para evitar lesiones si se rompen, mantener la calma y seguir la información oficial.

¿Qué artículos de emergencia debes tener preparados?

Contar con suministros básicos permite disponer de elementos necesarios durante una contingencia. Entre los artículos que se recomienda tener a la mano están:

· Botiquín de primeros auxilios.

· Radio.

· Linterna de pilas.

· Baterías adicionales.

· Alimentos enlatados.

· Agua purificada o hervida, almacenada en recipientes con tapa.

· Documentos personales, como actas de nacimiento y matrimonio, cartilla del Instituto Mexicano del Seguro Social, papeles agrarios, identificaciones y Clave Única de Registro de Población, protegidos dentro de bolsas de plástico.

Recomendaciones tras el alejamiento del huracán

¿Qué hacer cuando el ciclón comienza a alejarse?

Las medidas de precaución continúan después del paso más cercano del fenómeno. Para la alerta naranja durante esta etapa, las recomendaciones son:

· Si la vivienda sufrió daños, informar a las autoridades y regresar al refugio temporal.

· Verificar que los alimentos y el agua estén limpios.

· Suspender las actividades marítimas y costeras.

· Evitar conducir por carreteras y autopistas.