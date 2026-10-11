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Elí César Cervantes rinde protesta como coordinador estatal de Morena en SLP

Alfonso Durazo y Ariadna Montiel destacaron la importancia del diálogo y la organización territorial

Por Redacción

Octubre 11, 2026 11:37 a.m.
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Elí César Cervantes rinde protesta como coordinador estatal de Morena en SLP
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      Elí César Cervantes Rojas rindió protesta como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí, durante la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, en la que asumieron esta responsabilidad 17 coordinadores estatales.

      La toma de protesta fue encabezada por Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, quien llamó a los nuevos coordinadores a privilegiar el interés colectivo, mantener el diálogo e integrar a los distintos liderazgos del movimiento.

      En la sesión también participó Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, quien se refirió a la organización territorial, la cercanía con las comunidades y la formación política.

      Por San Luis Potosí acudió Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

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      Con esta designación, Cervantes Rojas estará a cargo de coordinar los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí.

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