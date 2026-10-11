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Villa de Pozos tendrá primera elección municipal

Se espera alta participación ciudadana en la primera elección municipal tras separación de la capital.

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 11, 2026 11:13 a.m.
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Villa de Pozos tendrá primera elección municipal
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      Villa de Pozos tendrá 110 mil personas con derecho a elegir a sus autoridades en el próximo proceso electoral, en el que San Luis Potosí pasará de 58 a 59 elecciones municipales. La incorporación del nuevo municipio requirió que el Instituto Nacional Electoral (INE) modificara la cartografía para separarlo electoralmente de la capital potosina.

      Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), confirmó que el INE ya concluyó esa reestructuración, con lo que Villa de Pozos contará con una delimitación electoral propia para participar en los comicios municipales.

      La actualización de la credencial para votar es parte de los ajustes en marcha. El INE realiza una campaña para que los habitantes actualicen sus datos conforme a la nueva división; sin embargo, Lomelí Rodríguez aclaró que quienes tengan una credencial vigente conservan sus derechos electorales.

      El CEEPAC colaborará con el INE en una campaña informativa para explicar a la población su nueva condición municipal y precisar las secciones electorales que le corresponden. Para ello, difundirá una tabla de correspondencia entre las secciones anteriores a la creación del municipio y las que ahora permitirán ejercer el voto.

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      Sobre la primera elección municipal, Lomelí Rodríguez dijo esperar una alta participación ciudadana: "Ustedes saben que el municipio de San Luis Potosí, la capital, pues no siempre tiene los más altos porcentajes de participación, pero yo esperaría que la ciudadanía interesada que estuvo motivando esta separación de la capital, pues estaría interesada en ahora sí para el proceso 2026-2027", concluyó.

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