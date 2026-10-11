Día de la Raza en México: ¿se trabaja y paga doble?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- El 12 de octubre, conocido como Día de la Raza, está próximo a celebrarse en México y, con la llegada de esta fecha, surge una duda entre los trabajadores: ¿es un día de descanso obligatorio o deben acudir a sus empleos con normalidad? Aunque se trata de una conmemoración histórica, la Ley Federal del Trabajo establece condiciones específicas sobre los días festivos, por lo que a continuación te lo decimos.

¿El 12 de octubre, Día de la Raza, es festivo en México?

Aunque el Día de la Raza se conmemora cada año, el 12 de octubre no está reconocido como día de descanso obligatorio en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Por esta razón, los trabajadores deben cumplir con su jornada habitual y recibir el salario ordinario, sin un pago adicional por laborar en esta fecha.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) tampoco contempla el 12 de octubre como un día de suspensión general de clases en el calendario escolar por el simple hecho de la conmemoración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el calendario laboral de octubre existe otra fecha que sí está considerada como descanso obligatorio, que es el 1 de octubre, cuando corresponde la transmisión del Poder Ejecutivo federal. Sin embargo, este descanso aplica cada seis años, de acuerdo con el periodo establecido para el cambio presidencial.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio en México, según la LFT?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece las fechas en las que los trabajadores tienen derecho a descansar de manera obligatoria. Estas jornadas corresponden a celebraciones cívicas y acontecimientos históricos relevantes para el país.

Entre ellas se encuentra el 1 de enero, por Año Nuevo; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana; y el tercer lunes de marzo, por el natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de ese mes.

También están contemplados el 1 de mayo, por el Día del Trabajo; el 16 de septiembre, por la Independencia de México; y el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.

El calendario incluye, además, el 25 de diciembre, por Navidad, así como el 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponde la transmisión del Poder Ejecutivo federal.

¿Por qué se conmemora el Día de la Raza el 12 de octubre?

Cada 12 de octubre se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un acontecimiento que transformó la historia de los pueblos de ambos lados del océano Atlántico.

La fecha se conmemora en México, en otros países americanos y en España, aunque recibe diferentes nombres y tiene distintos significados según el lugar.

En términos generales, estas conmemoraciones evocan el contacto entre Europa y América, así como los cambios sociales y culturales que se produjeron a partir de ese momento histórico.

La expresión Día de la Raza está relacionada con el mestizaje que surgió del encuentro entre los europeos, particularmente los españoles, y los pueblos indígenas que habitaban el continente americano. De este proceso derivaron varias transformaciones culturales y sociales que marcaron la historia de la región.

Por ello, la fecha también ha sido identificada como el Encuentro de dos mundos, una denominación que hace referencia al contacto entre sociedades con diferentes lenguas, tradiciones, creencias y formas de organización.

No obstante, este acontecimiento también dio paso a la conquista y la colonización europea, procesos que implicaron el sometimiento de distintos pueblos originarios. En distintas regiones de América, el dominio colonial se extendió durante aproximadamente 300 años.

¿Por qué Cristóbal Colón llamó indios a los habitantes de América?

Asimismo, uno de los aspectos históricos que rodean al 12 de octubre es la confusión geográfica que tuvo Cristóbal Colón cuando llegó al continente americano.

El navegante creía haber encontrado una ruta hacia las Indias, en Asia, por lo que utilizó el término indios para referirse a los habitantes de los territorios a los que arribó. Esta denominación se mantuvo durante el proceso de exploración y colonización europea.

Con el paso del tiempo, se reconoció que aquellas tierras correspondían a un continente distinto de Asia y el nombre América comenzó a consolidarse. Sin embargo, la palabra indios continuó utilizándose durante siglos para identificar a los pueblos originarios.