Día de Muertos en la Huasteca

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Se acerca el Mijkailjuitl o Xantolo, el Día de Muertos y fiesta principal de la Huasteca Potosina, una región conocida por sus tradiciones y sus exuberantes paisajes.

Si lo que quieres es honrar a tus difuntos en un paisaje irrepetible, el parque ecoturístico Cascadas Tamasopo realizará ´Alma Huasteca´, una experiencia de temporada con varias atracciones.

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¿Cómo será 'Alma Huasteca', la experiencia de Día de Muertos?En temporada de Xantolo (Día de Muertos), el parque Cascadas Tamasopo se decorará con papel picado, arcos de cempasúchil —típicos en la Huasteca Potosina—, veladoras, esculturas de esqueletos y altares monumentales, algunos flotantes.Por la noche, sus senderos y cascadas se iluminarán. Algunas de ellas incluso servirán como lienzo para proyecciones de mapping.En todo el complejo encontrarás photo opportunities e instalaciones muy llamativas, como el ´Sendero de Luz´ (recrea un bosque con luciérnagas), el ´Cementerio´ (con tumbas decoradas), los túneles de cempasúchil y catrinas, el ´Árbol de Fuego´, el ´Río de las Almas´, pasillos con faroles y muchos más.También encontrarás un montón de personajes caracterizados, cruces florales enormes, puentes iluminados y escenarios en los que se presentarán espectáculos prehispánicos, tríos huastecos y danzas regionales.Para descansar, se habilitará la ´Cool Zone´ con hamacas y asientos; y para comer se montará una kermés con alimentos (como el tradicional zacahuil), bebidas e incluso souvenirs.¿Cuándo es la experiencia ´Alma Huasteca´ en Cascadas Tamasopo?Se dice que el Xantolo en la Huasteca Potosina inicia el 24 de junio (al sembrar el cempasúchil) o el 29 de septiembre (con la primera ofrenda a San Miguel Arcángel) y termina el 2 de noviembre (Día de los Fieles Difuntos), aunque la experiencia de Día de Muertos en Cascadas Tamasopo será de 3 noches: viernes 30 de octubre, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.El parque mantendrá su horario regular de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., aunque las actividades del evento de Día de Muertos iniciarán a las 7:00 p.m. y terminarán a las 11:00 p.m.¿Cuánto cuesta la entrada a Cascadas Tamasopo en Día de Muertos?Entrar a la experiencia ´Alma Huasteca´ en Cascadas Tamasopo tiene un costo de $800 pesos por persona.Incluye acceso al evento y todas sus actividades. Las bebidas, alimentos y souvenirs se cobran por separado.Sitio web: cascadasdetamasopo.com.mx/dia-de-muertosWhatsApp: (482) 103 9360.¿Cómo son y dónde están las Cascadas Tamasopo?Cascadas Tamasopo es un complejo ecoturístico inmerso en un entorno selvático. Sus principales atractivos son varias caídas de agua, con alturas que van de los 15 a 17 metros.También hay pozas y piscinas naturales con agua de color turquesa, ´playas´ rocosas, puentes colgantes y senderos que recorren gran parte de la propiedad.Se encuentra en la Huasteca Potosina, a 5 minutos en auto desde el pueblo de Tamasopo, a 1 hora desde Ciudad Valles y a un poco más de 2 horas desde el pueblo mágico de Xilitla.