Una persona lesionada tras choque en Circuito Potosí

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una persona resultó lesionada en un choque contra el muro de contención sobre el Circuito Potosí, a la altura del puente Rivera.

El reporte se recibió a las 23:00 horas del sábado, cuando una camioneta circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección a la carretera Matehuala. Al llegar al puente Rivera, impactó contra el muro que divide ambos carriles, lo que provocó que la parte frontal de la unidad quedara destrozada.