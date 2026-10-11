Una persona lesionada tras choque en Circuito Potosí
La camioneta impactó contra el muro de contención que divide los carriles en Circuito Potosí.
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Una persona resultó lesionada en un choque contra el muro de contención sobre el Circuito Potosí, a la altura del puente Rivera.
El reporte se recibió a las 23:00 horas del sábado, cuando una camioneta circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección a la carretera Matehuala. Al llegar al puente Rivera, impactó contra el muro que divide ambos carriles, lo que provocó que la parte frontal de la unidad quedara destrozada.
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