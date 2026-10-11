Una persona lesionada tras choque y volcadura en Villa de Pozos

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Una persona resultó con golpes tras un choque y volcadura sobre el bulevar San Antonio, en Villa de Pozos.

El reporte se recibió antes de las 08:00 de la mañana, cuando un automóvil sedán circulaba sobre el bulevar San Antonio, en el tramo comprendido entre la colonia La Cantera y Puerta Natura. El conductor chocó contra la guarnición, lo que provocó que la unidad terminara recostada sobre su lado izquierdo.

Al sitio arribaron autoridades de Villa de Pozos, quienes tomaron conocimiento del accidente.