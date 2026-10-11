Una persona lesionada tras choque y volcadura en Villa de Pozos
El conductor sufrió golpes tras chocar contra la guarnición y volcar en Villa de Pozos.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Una persona resultó con golpes tras un choque y volcadura sobre el bulevar San Antonio, en Villa de Pozos.
El reporte se recibió antes de las 08:00 de la mañana, cuando un automóvil sedán circulaba sobre el bulevar San Antonio, en el tramo comprendido entre la colonia La Cantera y Puerta Natura. El conductor chocó contra la guarnición, lo que provocó que la unidad terminara recostada sobre su lado izquierdo.
Al sitio arribaron autoridades de Villa de Pozos, quienes tomaron conocimiento del accidente.
no te pierdas estas noticias
Una persona lesionada tras choque y volcadura en Villa de Pozos
Redacción
El conductor sufrió golpes tras chocar contra la guarnición y volcar en Villa de Pozos.
Accidente en asta bandera de Salvador Nava deja una persona lesionada
Redacción
El vehículo derribó un árbol y quedó sobre la plancha del asta bandera tras el impacto.
Muere motociclista al ser embestido por un autobús
Redacción
El joven de 18 años fue atropellado en carretera, en el municipio de Tamazunchale