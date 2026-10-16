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SMN alerta por huracán Trudy en varios estados

El coordinador del SMN advierte que Trudy podría alcanzar categoría 4 y generar lluvias fuertes.

Por El Universal

Octubre 16, 2026 09:28 a.m.
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SMN alerta por huracán Trudy en varios estados
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      Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó por el huracán Trudy de categoría 3 que se acerca a las costas de Jalisco y Colima, y se espera que alcance categoría 4 el sábado.

      SMN alerta huracán Trudy Jalisco Colima

      En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 16 de octubre en Palacio Nacional, Vázquez Romaña explicó que la trayectoria va a ir acercando a Trudy el fin de semana hacia las costas de Jalisco, "pero además va a haber cierta interacción con el frente frío número 2 que está bajando por el norte de México".

      Mencionó el coordinador de SMN que ya se siente "un pequeño descenso" en las temperaturas.

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      Detalles confirmados sobre huracán Trudy

      Detalló que Trudy tiene categoría 3 en escala Saffir-Simpson, con vientos de 220 y rachas de 270 kilómetros por hora: "Ha tenido una rápida intensificación, así como los últimos ciclones va a llegar a la categoría 4 y se va a acercar a la costa de Colima y de Jalisco durante el día domingo en la madrugada".

      "Es decir; las noches del sábado y el domingo como categoría 3, muy cerca va a estar a 65 kilómetros de la costa. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento, a la derecha o a la izquierda, pueden cambiar mucho las condiciones meteorológicas", alertó.

      Fabián Vázquez Romaña llamó a la ciudadanía a tener mucho cuidado e insistió en estar vigilante durante el fin de semana "porque el domingo pudieran tener un huracán mayor frente a la costa".

      "Va a estar desplazándose por el país el día de hoy, el fin de semana, pero toda la humedad que vaya a traer Trudy desde el Pacífico va a chocar con el aire frío que va a tener este sistema frontal y eso va a hacer que no solamente llueva en el Pacífico, sino que se van a activar lluvias muy fuertes también sobre el Golfo de México" mencionó. Refirió que la tormenta tropical Simón "está dando vueltas por ahí".

      Acciones oficiales tras tormentas recientes

      La presidenta Claudia Sheinbaum instó a la población a estar pendiente de la comunicación. Indicó que la Secretaría de Bienestar asiste a Ensenada porque hubo algunas zonas también de San Quintín que fueron afectadas por la tormenta tropical Rachel.

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