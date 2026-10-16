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Nacional

León XIV reclama a Putin una tregua desde el hospital

La llamada se realizó mientras el pontífice se recupera tras cirugía pulmonar en Roma

Por EFE

Octubre 16, 2026 09:53 a.m.
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Foto: EFE

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      El papa León XIV ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, desde el hospital romano en el que está ingresado, para pedirle una tregua con Ucrania y ofrecerle diálogo.

      Papa León XIV pide tregua y ayuda humanitaria en Ucrania

      Durante la conversación, el pontífice estadounidense expresó su "profunda preocupación por la grave crisis humanitaria" en la ciudad ucraniana de Oleshky, en la región de Jersón, según informó la Santa Sede en un comunicado.

      Así, el papa pidió "una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil".

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      Estado de salud y contexto de la llamada

      "Por último, el Santo Padre reiteró el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz", se lee en la nota.

      La llamada se produjo "en el día de hoy", según precisa el comunicado, es decir, mientras León XIV se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde el martes le extirparon parte de un pulmón por un adenocarcinoma.

      Los últimos boletines médicos constatan una "mejoría constante" del pontífice, que ya ha recuperado su autonomía.

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