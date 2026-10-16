Motociclista muere tras choque con camioneta en SGS

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Un hombre de 31 años perdió la vida durante la madrugada de este viernes en la colonia San José del Barro, al norte de la Soledad de Graciano Sánchez.

Motociclista pierde control y choca contra camioneta estacionada

Un motociclista de 31 años murió luego de perder el control de su unidad e impactarse contra una camioneta recolectora de basura que se encontraba estacionada en calles de la colonia San José del Barro, en Soledad de Graciano Sánchez.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la madrugada de este viernes, cuando el hombre circulaba sobre la avenida Hidalgo y, al aproximarse al cruce con la calle Francisco Villa, perdió el control de la motocicleta hacia su izquierda y chocó contra la camioneta Chevrolet.

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Intervención de autoridades y diligencias correspondientes

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil de Soledad, quienes aseguraron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las actuaciones para el levantamiento del cuerpo y su traslado conforme a los procedimientos legales.

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Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.