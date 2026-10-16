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Se ofrecerá propuesta integral a sindicalizados del IMSS: CSP

Trabajadores desconocen a Rafael Olivos y piden nuevo representante sindical para negociar

Por El Universal

Octubre 16, 2026 09:43 a.m.
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Se ofrecerá propuesta integral a sindicalizados del IMSS: CSP
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el director del IMSS, Zoé Robledo, evalúa un programa integral, después de que se instaló una mesa de trabajo para renegociar un aumento salarial con el gobierno.

      En su conferencia mañanera de este viernes 16 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que el aumento salarial para las trabajadoras y los trabajadores del IMSS debe ser "en medida de lo posible".

      "Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director Zoé Robledo un programa integral, no solamente de aumento, de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible. Además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores", mencionó.

      Trabajadores desconocieron al secretario general del sindicato del IMSS, Rafael Olivos, y exigieron su destitución para que un nuevo representante vuelva a negociar el incremento salarial con el gobierno, tras los resultados de la consulta del miércoles.

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