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Avalancha mata a cuatro montañistas en Chile

Por AP

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Avalancha mata a cuatro montañistas en Chile
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      Montevideo.- Al menos 4 montañistas murieron el sábado en una avalancha de nieve ocurrida en un centro de esquí de la región chilena de Valparaíso y otras 4 personas fueron rescatadas con lesiones de distinta gravedad, informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

      Según la primera nota oficial de la emergencia, el gradiente ocurrió alrededor de las 14:45 horas, en el sector de Laguna del Inca, comuna de Los Andes, en el Centro Ski Portillo.

      "Se informa de 4 personas fallecidas y 4 lesionadas, sin descartar la existencia de otras personas atrapadas en el lugar segundo", señaló el organismo en un reporte, que también mencionó "un número indeterminado de personas atrapadas".

      El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó al noticiero Teletrece que todos los afectados son chilenos y un informe inicial de Carabineros enviado por medios locales reveló que, al momento de la avalancha, los implicados ascendían por un sendero hacia la cima del Cerro Los Tres Hermanos, y fueron arrastrados hacia el interior de la laguna.

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      El delegado también afirmó que los afectados eran turistas de paso a los que se les advirtió que no ingresaran al predio.

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