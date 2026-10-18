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IMSS y SNTSS tratan insumos y salarios

Por El Universal

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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IMSS y SNTSS tratan insumos y salarios
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Este sábado por la noche, los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social sostenían una mesa de trabajo para construir una nueva propuesta de incremento salarial y mejora de las condiciones laborales, tras el rechazo en la consulta a los trabajadores del pasado miércoles.

      La sesión se desarrollaba en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Participaron el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.

      En mesas simultáneas se trabaja sobre las condiciones laborales: abasto de insumos y medicamentos, suministro de recetas, más personal, equipo médico, mobiliario, conservación de instalaciones, condiciones de trabajo, así como organización y gestión interna.

      A más de una semana de las movilizaciones de trabajadores en demanda de un incremento salarial de 10%, dotación de insumos en clínicas y hospitales, además de la remoción de Rafael Olivos al frente del sindicato, el IMSS informó que se revisaban los primeros resultados de la estrategia piso por piso, un ejercicio de escucha directa con las trabajadoras y los trabajadores que se ha realizado en 216 de los 277 hospitales del instituto.

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