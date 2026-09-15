Descartan proyecto de arbolado en Plaza de los Fundadores

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El proyecto para colocar arbolado en la Plaza de Fundadores fue descartado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, debido a las restricciones relacionadas con la conservación del entorno histórico y las condiciones estructurales de la explanada, informó el director de Servicios Municipales, Christian Azuara.

El funcionario explicó que la propuesta enfrentó observaciones similares a las de otros proyectos que requieren autorización en espacios patrimoniales. Señaló que la instalación de árboles habría afectado la visibilidad de elementos arquitectónicos emblemáticos de la zona, entre ellos los Arcos Ipiña y la fachada del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Azuara indicó que durante la actual administración también se analizó una alternativa consistente en colocar sombrillas y mesas para generar áreas de sombra en la plaza. Sin embargo, reconoció que esa opción tampoco resultó viable debido a su posible impacto visual sobre las fachadas históricas del lugar.

Además de los criterios de conservación urbana, el director señaló que la infraestructura de la Plaza de Fundadores presenta limitaciones técnicas. Explicó que la plancha no soportaría el peso de maceteros de gran tamaño, condición necesaria para establecer arbolado que pudiera desarrollarse adecuadamente en el sitio.

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Aunque la propuesta quedó descartada para Fundadores, Azuara precisó que el Ayuntamiento mantiene proyectos de arbolado en otros espacios del Centro Histórico donde existen menos restricciones, como Plaza de Armas, San Juan de Dios y El Carmen, sitios que ya cuentan con antecedentes de vegetación integrada al paisaje urbano de la ciudad.