logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Sabor

Receta: Chiles en nogada para la Noche Mexicana

La propuesta culinaria del Sheraton incluye cuatro variantes de chiles en nogada con opciones tradicionales y vegetarianas.

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 11:27 a.m.
A
Receta: Chiles en nogada para la Noche Mexicana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Preparar chiles en nogada para una reunión numerosa o las celebraciones del 15 de septiembre suele representar un reto logístico en la cocina. Sin embargo, aplicar los métodos de estandarización y producción a gran escala que utilizan las grandes cocinas hoteleras permite optimizar tiempos, conservar la frescura de los ingredientes y lograr un resultado impecable en cada plato.

      El chef Julio Gómez, comparte la metodología profesional e ingredientes para que escales la preparación de este icono de la gastronomía mexicana sin perder el toque artesanal, ya sea que prepares 10, 20 o 50 piezas.

      Ingredientes

      10 piezas de chile poblano enteros

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      300 g de carne molida de res y 300 g de carne molida de cerdo o para una versión vegetariana, sustituye las carnes por 600 g de proteína vegetal molida

      200 g de cebolla blanca finamente picada

      25 g de ajo picado

      1 lata chica (aprox. 200 g) de jitomate pelati entero pelado, molido

      200 g de durazno criollo en cubitos

      200 g de manzana panochera en cubitos

      200 g de pera lechera en cubitos

      200 g de plátano macho frito en cubitos

      60 g de uva pasa

      60 g de almendra fileteada

      60 g de piñón rosado

      1/2 cda. de canela en polvo

      1/2 cda. de comino en polvo

      1/2 cda. de orégano seco

      Unas ramitas de tomillo fresco

      Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto

      Para la nogada

      250 g de nuez de Castilla limpia

      250 ml de leche entera

      125 g de almendra entera pelada

      140 g de queso de cabra fresco

      250 g de queso crema

      375 g de crema agria

      75 ml de jerez seco

      185 g de azúcar refinada

      Para el capeado

      6 claras de huevo

      3 yemas de huevo

      Harina de trigo (la necesaria)

      Aceite vegetal para freír

      Para la decoración

      100 g de granada limpia

      2 cdas. de perejil fresco picado

      La clave de la alta cocina para elaborar este platillo en volumen reside en la organización por etapas técnicas: el tratamiento del chile, la cocción del picadillo y la emulsión de la nogada.

      Para asegurar una textura firme que resista el relleno y posterior calentamiento, la técnica hotelera recurre a un choque térmico rápido:

      Técnica: lava, desinfecta y seca perfectamente los chiles poblanos.

      Cocción: sumérgelos en la freidora o cacerola con aceite a alta temperatura por solo 30 segundos.

      Choque térmico: pásalos inmediatamente a un baño de agua con hielos para frenar la cocción y mantener el color verde intenso.

      Limpieza: bajo un hilo de agua constante, retira la piel, las venas y las semillas realizando un corte cuidadoso en la parte superior.

      La preparación del picadillo requiere una cocción uniforme a fuego moderado (15 a 20 minutos) con movimientos envolventes para integrar los sabores sin deshidratar la proteína.

      Base de sabor: en una cacerola amplia, acitrona la cebolla picada y el ajo en aceite de oliva.

      Proteína: incorpora la carne molida de res y de cerdo (o la proteína vegetariana), sazona con sal y pimienta hasta que tome color sin secarse.

      Salsa y frutas: vierte el jitomate molido junto con las frutas, pasas, almendras y piñones.

      Especias: aromatiza con canela, comino, orégano y tomillo.

      Deja enfriar antes de rellenar cada chile con aproximadamente 200 gramos de la mezcla.

      Para lograr una salsa tersa y homogénea en grandes cantidades, el secreto está en el remojo previo de la materia prima.

      Paso clave: remoja la nuez de Castilla limpia en leche entera durante 8 horas por lo menos.

      Emulsión: cuela las nueces (reservando la leche) y licúa junto con las almendras, el queso de cabra, queso crema, crema agria, azúcar y el jerez seco. Ajusta la consistencia agregando poco a poco la leche del remojo.

      Para quienes prefieren la presentación clásica, se separan claras y yemas.

      Bate las claras a punto de turrón e incorpora las yemas de forma envolvente.

      Pasa los chiles rellenos por harina ligeramente, báñalos en la mezcla de huevo y fríelos en aceite caliente hasta obtener un tono dorado uniforme.

      Opciones de relleno: Picadillo tradicional a base de res y cerdo o una versión vegetariana (elaborada con proteína a base de chícharo y betabel) y la misma selección de frutas y especias.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Receta: Chiles en nogada para la Noche Mexicana
      Receta: Chiles en nogada para la Noche Mexicana

      Receta: Chiles en nogada para la Noche Mexicana

      SLP

      El Universal

      La propuesta culinaria del Sheraton incluye cuatro variantes de chiles en nogada con opciones tradicionales y vegetarianas.

      Estas son las bebidas tradicionales más emblemáticas del país
      Estas son las bebidas tradicionales más emblemáticas del país

      Estas son las bebidas tradicionales más emblemáticas del país

      SLP

      El Universal

      La gastronomía mexicana incluye bebidas prehispánicas y destilados de agave en las festividades patrias.

      El chile en nogada resiste al alza de precios y la comida rápida
      El chile en nogada resiste al alza de precios y la comida rápida

      El chile en nogada resiste al alza de precios y la comida rápida

      SLP

      Pulso Online

      Preparar diez piezas puede costar hasta mil 300 pesos

      Pozole, el platillo con el que se celebra a México
      Pozole, el platillo con el que se celebra a México

      Pozole, el platillo con el que se celebra a México

      SLP

      El Universal

      El pozole es un símbolo cultural en Guerrero, especialmente en Chilapa, donde se concentra la mayor tradición.