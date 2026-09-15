Arranca ruta MetroRed del centro histórico a Soledad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) puso en marcha este día la nueva ruta de MetroRed en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la cual, de acuerdo con la titular Araceli Martínez Acosta, contará con 12 unidades.

La ruta partirá de la zona de transferencia en el Centro Histórico y avanzará hasta el libramiento, a la altura de la comunidad Cándido Navarro.

La funcionaria estatal explicó que las unidades tendrán frecuencias de 15 a 17 minutos, con un recorrido estimado de hasta una hora con 45 minutos, dependiendo de las condiciones de tráfico y los horarios de mayor demanda.

Sostuvo que las unidades ingresarán al Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí para posteriormente continuar su recorrido hacia la zona de transferencia, pasando por toda la lateral de la carretera a Matehuala.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El servicio mantendrá un horario de operación de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche; no obstante, dijo que se contempla realizar ajustes conforme a la demanda y necesidades de los usuarios.

Destacó que el número de pasajeros varía dependiendo de cada línea; sin embargo, el promedio de usuarios está entre mil 400 y mil 500 diarios.