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INE sanciona a PRI, PAN, Morena y PAZ por gastos no reportados

El consejero Jorge Montaño Ventura destacó el compromiso del INE con la transparencia y legalidad electoral.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 08:49 a.m.
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INE sanciona a PRI, PAN, Morena y PAZ por gastos no reportados
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al PAN, PRI, Morena y PAZ, a la organización México Tiene Vida y a proveedores por incumplir con el Reglamento de Fiscalización.

      Acciones de la autoridad

      A través de un comunicado, detalló que de 18 procedimientos administrativos revisados, 10 resultaron fundados y dieron lugar a sanciones que ascienden a 1 millón 177 mil 695 pesos.

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      En ese sentido, el consejero electoral Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que las sanciones aprobadas derivan de irregularidades detectadas en materia de fiscalización, entre ellas gastos no reportados, aportaciones prohibidas, omisiones en la rendición de cuentas, reportes no veraces de operaciones e incumplimientos a requerimientos de información formulados por la autoridad electoral.

      Adicionalmente, precisó que se sancionan conductas relacionadas con la recepción de aportaciones en especie por parte de organizaciones que buscaban obtener su registro como partido político nacional.

      "Con estas resoluciones el instituto reafirma el compromiso institucional de verificar los recursos utilizados en la actividad política, garantizando así condiciones de legalidad, transparencia y equidad", dijo.

      "La adecuada fiscalización fortalece la confianza ciudadana y contribuye a la rendición de cuentas", concluyó.

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