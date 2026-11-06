Rafa Márquez deja fuera a jugadores destacados en selección nacional

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Como cada que hay una convocatoria, siempre hay jugadores que generan duda al no ser llamados a la Selección nacional y para estos juegos contra Jamaica, Henry Martin, German Berterame y Luis Ángel Malagón son quienes encabezan los cuestionamientos que se le podrían hacer a Rafa Márquez.

Exclusión de jugadores destacados en la selección nacional

"La Bomba" ha retornado tras un largo periodo fuera de las canchas por lesión, pero lo ha hecho de buena forma y ya suma 10 goles en el Apertura 2026, colocándose como el segundo mejor romperredes del torneo con tres goles en los últimos dos partidos.

Declaraciones y rendimiento de jugadores no convocados

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Otro que también ha vuelto de una larga lesión es Luis Ángel Malagón; el portero americanista ha sido titular desde que volvió y, aunque ha recibido nueve goles, también ha tenido grandes atajadas que han ayudado a que los de Coapa se mantengan en el liderato general y como la quinta mejor defensiva del certamen.

En tanto el delantero argentino naturalizado mexicano que actualmente milita en el Inter de Miami, Germán Berterame también suma 10 goles en lo que va del año, pero asume la responsabilidad de responder en el terreno de juego, antes de pedir ser llamado. "Si no me llaman es porque me hace falta algo y debo mejorar", dijo.

Otro que no fue convocado después de regresar al Tri en la última convocatoria es Hirving Lozano.