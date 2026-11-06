Somos presenta demanda por daño moral contra Sheinbaum

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El partido político nacional Somos ha anunciado su intención de presentar una demanda por daño moral y difamación contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria anticorrupción y buen gobierno, Raquel Buenrostro. La organización denuncia que ambas funcionarias han intentado vincularla a acusaciones que considera infundadas, en un intento por desviar la atención de la crisis de credibilidad que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya responsabilidad es atribuida a la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei.

En un comunicado emitido por el partido, se sostiene que el INE atraviesa la crisis más grave de confianza en su historia, caracterizada, según afirman, por presuntos actos de corrupción, conflictos de intereses y enriquecimiento ilícito por parte de altos funcionarios. La declaración subraya que la organización planea tomar acciones legales, manifestando que "buscan encontrar chivos expiatorios ante la crisis del INE".

La demanda presentada por Somos también cuestiona las decisiones del gobierno federal en relación con los señalamientos sobre Guadalupe Taddei. La agrupación política critica la manera en que el gobierno no ha tratado con seriedad las acusaciones que afectan a esta entidad vital para la organización electoral en el país.

Desde la perspectiva de Somos, la presidenta Sheinbaum ha optado por un camino de "irresponsabilidad y división". Además, la organización carga contra el proceso de selección de Taddei, argumentando que su llegada a la presidencia del INE fue producto de un procedimiento cuestionable, impulsado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En aquel entonces, el presidente solicitó a sus legisladores evitar negociaciones y optar por el mecanismo de insaculación, lo que llevó a Taddei a ocupar el cargo.

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Las críticas también apuntan a las facultades adicionales que el Congreso de la Unión otorgó a Taddei, así como al debilitamiento de los mecanismos internos de decisión y la confianza pública en la autoridad electoral. "Hoy, México no tiene un árbitro en quien confiar", señala el comunicado, advirtiendo que esta situación podría poner en peligro los próximos procesos electorales programados para 2026-2027.

Ante estos desafíos, Somos ha instado a las fuerzas políticas de oposición a instalar una mesa de diálogo y colaboración para supervisar las próximas fases del proceso electoral. Asimismo, hace un llamado a la Cámara de Diputados para garantizar un procedimiento transparente y riguroso en la selección del próximo presidente del INE, proponiendo que el nombramiento se realice mediante un consenso entre las fuerzas políticas.

Finalmente, el partido ha expresado su disposición para participar en una movilización ciudadana convocada por organizaciones civiles, con el objetivo de reclamar la reconstrucción institucional del INE, proteger el voto y asegurar la imparcialidad electoral.