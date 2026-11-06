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Protección Civil rescata osezna amarrada en domicilio de Piedras Negras

El traslado a Saltillo se realizó tras acondicionar espacio en Museo del Desierto para su atención.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 08:46 a.m.
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Protección Civil rescata osezna amarrada en domicilio de Piedras Negras
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      PIEDRAS NEGRAS, Coah., noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Una osezna que estaba amarrada en un domicilio de Piedras Negras, Coahuila, fue rescatada por personal de Protección Civil y Bomberos, luego de que recibieran una denuncia ciudadana.

      Acciones de la autoridad

      Los hechos ocurrieron el pasado domingo, y los videos e imágenes del animal circularon en redes sociales, en donde se observa al ejemplar hembra en la colonia Acoros II.

      El reporte generó la movilización del personal y, al llegar al lugar, encontraron al animal con una correa al cuello, así como un collar.

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      Posteriormente, se notificó a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (Propaec) para que resguardaran al animal.

      La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila informó que el ejemplar es de aproximadamente ocho meses de edad y que fue el mismo domingo 1 de noviembre que la Secretaría de Medio Ambiente verificó que contara con condiciones adecuadas de resguardo, hidratación y alimentación.

      El lunes 2 de noviembre se realizaron los trabajos de acondicionamiento del espacio destinado para recibirla en el Museo del Desierto, en Saltillo, así como la preparación del equipo necesario para su traslado. De igual manera, se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tanto en Piedras Negras como en su Oficina de Representación en Saltillo, para las investigaciones correspondientes.

      Detalles confirmados

      El martes 3 de noviembre, personal especializado en atención de osos de la Secretaría de Medio Ambiente acudió a Piedras Negras y realizó el traslado del ejemplar a Saltillo, donde posteriormente quedó bajo resguardo en las instalaciones del Museo del Desierto.

      A su llegada, la osezna fue sometida a una valoración física por parte del personal médico especializado del Museo del Desierto. Durante la revisión no se encontraron signos evidentes de maltrato ni mutilación; se constató que conservaba sus garras completas y que su dentadura correspondía a la propia de su edad.

      La dependencia estatal mencionó que, ante los señalamientos difundidos sobre una posible mutilación dental y ungular, se solicitó también la opinión de un médico veterinario externo, especialista en fauna silvestre, con el objetivo de contar con una valoración complementaria y fortalecer el seguimiento del caso.

      Cabe señalar que el oso negro es una especie protegida e incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que se dio intervención a la Profepa, autoridad federal competente en materia de protección de la vida silvestre.

      El ejemplar permanecerá bajo resguardo en las instalaciones del Museo del Desierto, donde contará con atención médica especializada y cuidados acordes con su edad y las necesidades biológicas propias de su especie.

      Se precisó que por el momento no es viable su liberación al medio silvestre, ya que requiere condiciones de protección, alimentación, atención y seguimiento especializado para favorecer su desarrollo y garantizar su bienestar.

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