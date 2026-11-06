Tras 30 años, capturan en Tlajomulco a prófugo de EU

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GUADALAJARA, Jal., noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Un prófugo buscado por autoridades estadounidenses desde hace casi tres décadas fue detenido por elementos de la Policía de Jalisco en el municipio de Tlajomulco.

Detalles confirmados

El sujeto, que escapó de una cárcel en California, estaba oculto en la entidad desde hace aproximadamente 10 años.

El fugitivo fue identificado como Jorge Abel Hurtado, de 50 años, conocido como George Hurtado, y de acuerdo con las autoridades, cumplía una condena por tráfico de metanfetaminas en la ciudad de Taft, California, de donde se fugó en junio del año 2000.

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De acuerdo con la información proporcionada, tras escapar de prisión, el hombre cruzó a México para ocultarse en Tijuana y Mexicali, en Baja California, antes de establecerse en Jalisco.

Acciones de la autoridad

Jorge Abel fue capturado durante un operativo realizado por la Comisaría de Inteligencia de la Policía de Jalisco en coordinación con elementos de la Policía Cibernética, la Unidad de Drones y la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP).

Las autoridades estatales indicaron que fue localizado mediante labores de investigación, monitoreo tecnológico e intercambio de información con agencias estadounidenses, con lo que se logró identificar sus posibles puntos de movilidad y acotar con ello las acciones de búsqueda en Tlajomulco.

Cuando finalmente fue localizado en las inmediaciones de avenida López Mateos, cerca del cruce con Nuestra Señora de Santa Ana, en la zona del fraccionamiento Provenza, se desplegó el operativo para capturarlo.

Después de corroborar su identidad y de confirmar que contaba con una orden de aprehensión vigente y una solicitud activa de control migratorio emitida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Jorge Abel Hurtado fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para que se encargue de los trámites correspondientes para su traslado de regreso al territorio estadounidense.