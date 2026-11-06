logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Tras 30 años, capturan en Tlajomulco a prófugo de EU

La detención se logró con apoyo tecnológico y cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 08:40 a.m.
A
Tras 30 años, capturan en Tlajomulco a prófugo de EU
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      GUADALAJARA, Jal., noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Un prófugo buscado por autoridades estadounidenses desde hace casi tres décadas fue detenido por elementos de la Policía de Jalisco en el municipio de Tlajomulco.

      Detalles confirmados

      El sujeto, que escapó de una cárcel en California, estaba oculto en la entidad desde hace aproximadamente 10 años.

      El fugitivo fue identificado como Jorge Abel Hurtado, de 50 años, conocido como George Hurtado, y de acuerdo con las autoridades, cumplía una condena por tráfico de metanfetaminas en la ciudad de Taft, California, de donde se fugó en junio del año 2000.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con la información proporcionada, tras escapar de prisión, el hombre cruzó a México para ocultarse en Tijuana y Mexicali, en Baja California, antes de establecerse en Jalisco.

      Acciones de la autoridad

      Jorge Abel fue capturado durante un operativo realizado por la Comisaría de Inteligencia de la Policía de Jalisco en coordinación con elementos de la Policía Cibernética, la Unidad de Drones y la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP).

      Las autoridades estatales indicaron que fue localizado mediante labores de investigación, monitoreo tecnológico e intercambio de información con agencias estadounidenses, con lo que se logró identificar sus posibles puntos de movilidad y acotar con ello las acciones de búsqueda en Tlajomulco.

      Cuando finalmente fue localizado en las inmediaciones de avenida López Mateos, cerca del cruce con Nuestra Señora de Santa Ana, en la zona del fraccionamiento Provenza, se desplegó el operativo para capturarlo.

      Después de corroborar su identidad y de confirmar que contaba con una orden de aprehensión vigente y una solicitud activa de control migratorio emitida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Jorge Abel Hurtado fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para que se encargue de los trámites correspondientes para su traslado de regreso al territorio estadounidense.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tras 30 años, capturan en Tlajomulco a prófugo de EU
      Tras 30 años, capturan en Tlajomulco a prófugo de EU

      Tras 30 años, capturan en Tlajomulco a prófugo de EU

      SLP

      El Universal

      La detención se logró con apoyo tecnológico y cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

      Juan Carlos Padilla se deslinda de vínculo con Alfredo Hernández Casillas
      Juan Carlos Padilla se deslinda de vínculo con Alfredo Hernández Casillas

      Juan Carlos Padilla se deslinda de vínculo con Alfredo Hernández Casillas

      SLP

      El Universal

      El militante de Somos explicó que su relación con Hernández Casillas fue exclusivamente laboral y terminó hace más de 30 años.

      Durazo rechaza corrupción atribuida a Morena en Sonora
      Durazo rechaza corrupción atribuida a Morena en Sonora

      Durazo rechaza corrupción atribuida a Morena en Sonora

      SLP

      El Universal

      El gobernador Alfonso Durazo negó que Morena sea responsable de irregularidades en contratos electorales con antecedentes desde 1983.

      Somos presenta demanda por daño moral contra Sheinbaum
      Somos presenta demanda por daño moral contra Sheinbaum

      Somos presenta demanda por daño moral contra Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      La agrupación acusa que buscan usarla como chivo expiatorio ante la crisis del INE.