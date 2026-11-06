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Premios Heat 2026 en México: reconocimientos y ganadores destacados

Aarón Mercury destacó como influencer del año antes de su debut actoral en telenovelas.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 08:47 a.m.
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Premios Heat 2026 en México: reconocimientos y ganadores destacados
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      GUADALAJARA, Jal., noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Los Premios Heat celebraron su primera edición en México con el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta como sede, dejando reconocimientos sorpresivos entre sus ganadores.

      Algunos galardones se habían entregado en eventos previos como los dos que Grupo Firme obtuvo, uno como Mejor Artista Regional Mexicano y otro más por su labor filantrópica.

      Artistas y presentaciones destacadas en Premios Heat 2026

      A lo largo de la noche varios artistas ofrecieron presentaciones musicales como Mar Solís, Dani Barranco y Corona Smith, deleitando al resto de nominados que se dieron cita esta noche.

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      Los Heat no sólo premian a músicos, también lo hace con celebridades de internet, categoría en la que los mexicanos se llevaron casi todas las menciones, viendo a Aarón Mercury coronarse previo a debutar como actor en su primera telenovela.

      Reconocimientos especiales y premios a la trayectoria

      Entre los reconocimientos de mayor peso se cuenta el de trayectoria, que tuvo en terna a Los Ángeles Azules, René Camacho, Olga Tañon y más, mandando uno de los Globos a Iztapalapa.

      Ellos son los ganadores

      Fandom del Año: La Perversa

      Mejor Artista región Norte: Gabito Ballesteros

      Mejor Artista Región Sur: Cazzu

      Mejor Artista Rock: Maná

      Mejor Artista Regional Mexicano: Grupo Firme

      Mejor Artista Urbano: Arcángel

      Compositor del Año: Gian Marco

      Productor del Año: Ovy on the drums

      Mejor canción de videojuegos, series o películas: Zoo

      Mejor Video: "Sin despedida" - Carlos Rivera

      Dj del Año: Juan Magan

      Álbum del Año: "Vida México"

      Mejor Artista Masculino: Carlos Rivera

      Mejor Artista Femenino: Karol G

      Premio a Trayectoria: Los Ángeles Azules

      Artista Revelación del Año: Yeri MUA

      Mejor Colaboración: Thalía y Arthur Hanlon - "Así fue"

      Influencer del Año: Aarón Mercury

      Mejor Artista Regional Popular: Jessi Uribe

      Mejor Artista Pop: Ha*Ash

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