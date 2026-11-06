Premios Heat 2026 en México: reconocimientos y ganadores destacados

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GUADALAJARA, Jal., noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Los Premios Heat celebraron su primera edición en México con el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta como sede, dejando reconocimientos sorpresivos entre sus ganadores.

Algunos galardones se habían entregado en eventos previos como los dos que Grupo Firme obtuvo, uno como Mejor Artista Regional Mexicano y otro más por su labor filantrópica.

Artistas y presentaciones destacadas en Premios Heat 2026

A lo largo de la noche varios artistas ofrecieron presentaciones musicales como Mar Solís, Dani Barranco y Corona Smith, deleitando al resto de nominados que se dieron cita esta noche.

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Los Heat no sólo premian a músicos, también lo hace con celebridades de internet, categoría en la que los mexicanos se llevaron casi todas las menciones, viendo a Aarón Mercury coronarse previo a debutar como actor en su primera telenovela.

Reconocimientos especiales y premios a la trayectoria

Entre los reconocimientos de mayor peso se cuenta el de trayectoria, que tuvo en terna a Los Ángeles Azules, René Camacho, Olga Tañon y más, mandando uno de los Globos a Iztapalapa.

Ellos son los ganadores

Fandom del Año: La Perversa

Mejor Artista región Norte: Gabito Ballesteros

Mejor Artista Región Sur: Cazzu

Mejor Artista Rock: Maná

Mejor Artista Regional Mexicano: Grupo Firme

Mejor Artista Urbano: Arcángel

Compositor del Año: Gian Marco

Productor del Año: Ovy on the drums

Mejor canción de videojuegos, series o películas: Zoo

Mejor Video: "Sin despedida" - Carlos Rivera

Dj del Año: Juan Magan

Álbum del Año: "Vida México"

Mejor Artista Masculino: Carlos Rivera

Mejor Artista Femenino: Karol G

Premio a Trayectoria: Los Ángeles Azules

Artista Revelación del Año: Yeri MUA

Mejor Colaboración: Thalía y Arthur Hanlon - "Así fue"

Influencer del Año: Aarón Mercury

Mejor Artista Regional Popular: Jessi Uribe

Mejor Artista Pop: Ha*Ash