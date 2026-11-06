Premios Heat 2026 en México: reconocimientos y ganadores destacados
Aarón Mercury destacó como influencer del año antes de su debut actoral en telenovelas.
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GUADALAJARA, Jal., noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Los Premios Heat celebraron su primera edición en México con el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta como sede, dejando reconocimientos sorpresivos entre sus ganadores.
Algunos galardones se habían entregado en eventos previos como los dos que Grupo Firme obtuvo, uno como Mejor Artista Regional Mexicano y otro más por su labor filantrópica.
Artistas y presentaciones destacadas en Premios Heat 2026
A lo largo de la noche varios artistas ofrecieron presentaciones musicales como Mar Solís, Dani Barranco y Corona Smith, deleitando al resto de nominados que se dieron cita esta noche.
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Los Heat no sólo premian a músicos, también lo hace con celebridades de internet, categoría en la que los mexicanos se llevaron casi todas las menciones, viendo a Aarón Mercury coronarse previo a debutar como actor en su primera telenovela.
Reconocimientos especiales y premios a la trayectoria
Entre los reconocimientos de mayor peso se cuenta el de trayectoria, que tuvo en terna a Los Ángeles Azules, René Camacho, Olga Tañon y más, mandando uno de los Globos a Iztapalapa.
Ellos son los ganadores
Fandom del Año: La Perversa
Mejor Artista región Norte: Gabito Ballesteros
Mejor Artista Región Sur: Cazzu
Mejor Artista Rock: Maná
Mejor Artista Regional Mexicano: Grupo Firme
Mejor Artista Urbano: Arcángel
Compositor del Año: Gian Marco
Productor del Año: Ovy on the drums
Mejor canción de videojuegos, series o películas: Zoo
Mejor Video: "Sin despedida" - Carlos Rivera
Dj del Año: Juan Magan
Álbum del Año: "Vida México"
Mejor Artista Masculino: Carlos Rivera
Mejor Artista Femenino: Karol G
Premio a Trayectoria: Los Ángeles Azules
Artista Revelación del Año: Yeri MUA
Mejor Colaboración: Thalía y Arthur Hanlon - "Así fue"
Influencer del Año: Aarón Mercury
Mejor Artista Regional Popular: Jessi Uribe
Mejor Artista Pop: Ha*Ash
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