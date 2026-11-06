Juan Carlos Padilla se deslinda de vínculo con Alfredo Hernández Casillas

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- El actual militante del partido Somos, Juan Carlos Padilla Aguilar, se deslindó de tener vínculos con José Alfredo Hernández Casillas, empresario involucrado en la presunta red de corrupción de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei y aseguró que tiene "más de 30 años sin saber nada de él".

Relación laboral entre Juan Carlos Padilla y Alfredo Hernández Casillas

Por medio de un comunicado que compartió el partido liderado por Guadalupe Acosta Naranjo, Padilla Aguilar explicó que conoció al empresario en 1980 cuando fue nombrado director general del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación (Segob) y, en busca de integrar a su equipo a jóvenes profesionistas, fue como conoció al empresario.

Según su relato, Alfredo Hernández Casillas fue recomendado por uno de los amigos de Juan Carlos Padilla y sin mencionar su nombre, dijo que el amigo que lo sugirió en ese entonces era profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.

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Afirmó que por más de 10 años trabajó con Hernández Casillas, sin embargo, en 1993, terminó su relación laboral y desde entonces dijo que no ha tenido relación o comunicación con Hernández Casillas o su hermano Raymundo Francisco.

"Trabajó conmigo durante un poco más de 10 años, cumpliendo satisfactoriamente con sus responsabilidades. Al concluir el Gobierno Estatal en Septiembre de 1993, terminó nuestra relación laboral. Desde hace más de 30 años, no volví a tener ningún tipo de contacto con esa persona", explicó.

Declaraciones y contexto del deslinde

Asimismo, enfatizó que actualmente no tiene ninguna relación o información sobre la organización de las empresas que operó y ahora están ligadas al escándalo de corrupción y contratos millonarios dentro del INE.

"No tengo ninguna información, posterior a esas fechas, de cuándo, cómo, ni con quién haya organizado sus empresas", subrayó.

Respecto a la mención que se le realizó durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum el 5 de noviembre, el militante de Somos consideró que "es un despropósito" querer "desviar la atención y golpear a SOMOS", por lo que defendió que tuvo una "relación exclusivamente laboral" con el contratista, además de que explícitamente sostuvo: "tengo más de 30 años sin saber nada de él".

Cabe destacar que durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, aseguró que tras una investigación en fuentes abiertas, se encontró que los hermanos Casillas comenzaron su carrera en la administración pública en 1983 bajo el cobijo de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien además fue señalado de incorporar a José Alfredo como su secretario particular cuando asumió la titularidad de la secretaría General del CISEN en 1989.