Cuando Silvia Pinal posó para Diego Rivera
En 1956, Silvia Pinal posó durante meses para Diego Rivera, quien le regaló un retrato que hoy es patrimonio nacional.
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En la cartelera de 1956 se anunciaba la película "El inocente", protagonizada por Silvia Pinal y Pedro Infante, en ese mismo año, la actriz, una estrella consagrada de la Época de Oro del cine mexicano, fue pintada por el muralista mexicano Diego Rivera, la experiencia fue única, pero algo le preocupaba a la actriz: ¡cuánto le iba a salir el cuadro!
El retrato es una de las obras más representativas de la cultura popular mexicana. La pintura inmortalizó a la actriz cuando tenía 25 años, se convirtió en una imagen inseparable de su trayectoria gracias a que apareció como parte de la escenografía de su programa "Mujer, casos de la vida real".
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La historia comenzó cuando Pinal construía su residencia en el Pedregal y su arquitecto, Manuel Rosen Morrison, le recomendó adquirir una obra de Rivera para darle un toque especial a la casa, la actriz aceptó la propuesta y acudió con el muralista, quien inicialmente le sugirió realizar un retrato desnuda.
Sin embargo, ella prefirió una imagen más elegante para su hogar y eligió un vestido negro de corte sirena, diseñado por el modisto mexicano Tao Itzé; para realizar la pintura, Silvia posó de pie durante aproximadamente tres meses en el estudio del artista, ubicado en San Ángel.
Rivera optó por retratarla erguida para estilizar su figura y darle mayor presencia a la composición, en diversas entrevistas, Silvia confesó que fue muy cansado permanecer de pie durante tanto tiempo, aunque al mismo tiempo fue algo maravilloso por todo lo que pudo compartir con el artista.
La preocupación de Silvia Pinal
Uno de los detalles más especiales de esta historia ocurrió cuando la obra estuvo terminada, la actriz estaba preocupada por cuánto tendría que pagarle al muralista, pues en ese momento tenía importantes gastos debido a la construcción de su casa.
El arquitecto Manuel Rosen Morrison fue quien la animó a solicitar ese cuadro, aún sin saber en cuanto le iba a salir.
"Mi arquitecto me dijo ve a que te pinte, le dije 'nombre estás loco ¿cuánto me va a costar¡'; 'no te preocupes, vamos, yo lo quiero, el maestro me quiere mucho y al final hacemos cuentas y no te va a cobrar nada que no puedas pagar'", recordó Silvia.
Finalmente fue un regalo, el mejor que Pinal pudo recibir, recordó:
"Así fue, no me cobró, y fue el mejor regalo que me pudo haber dado".
Rivera decidió regalarle el retrato que le entregó formalmente el 3 de noviembre de 1956, fecha en la que Silvia celebraba su santo. Para la diva del cine mexicano fue un deleite estar cerca de Diego mientras la pintó.
"Fue un placer posar para él, todo lo que me platicaba, todo lo que me decía a mí me asustaba mucho porque me decía cosas muy fuertes: descubrí una persona que pocas veces he tenido en mi vida, una persona así con esa riqueza, con esa simpatía y con ese talento", expresó.
La pintura adquirió un enorme valor artístico y económico, actualmente se estima que alcanza un precio de alrededor de 3 millones de dólares, equivalentes a más de 60 millones de pesos, y está considerada patrimonio nacional, por lo que no puede comercializarse libremente ni salir del país sin los permisos correspondientes.
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