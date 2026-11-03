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FGR confirma tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont

La Fiscalía General de la República informó que Inés Gómez Mont enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 08:17 a.m.
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FGR confirma tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- La exconductora de televisión Inés Gómez Mont, detenida el pasado 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias de Estados Unidos, cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes; delincuencia organizada, "lavado" de dinero y defraudación fiscal equiparada, libradas por jueces federales mexicanos.

      Acciones de la autoridad

      En un mensaje transmitido en redes sociales, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, dijo que, de determinarse su deportación, la fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México.

      "En las últimas semanas en colaboración con autoridades estadounidenses, hemos intercambiado información y fueron entregadas las órdenes de aprehensión vigentes. Su detención obedece en este momento a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos", refirió.

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      La fiscal manifestó que Gómez Mont goza de la presunción de inocencia, serán los tribunales mexicanos conforme a Derecho y con respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad.

      Detalles confirmados

      Explicó que una orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

      Mientras que las otras dos órdenes fueron giradas a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) por defraudación fiscal equiparada.

      "De acuerdo con nuestras investigaciones Inés "N" habría recibido en sus cuentas bancarias personales, recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasma.

      "Asimismo, habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos", detalló la fiscal.

      Abundó que estas conductas son graves y el esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de dos mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de los Centros Penitenciarios Federales, recursos que son destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país.

      Dato

      * 1,450 mdp monto de contratos de empresas fantasma con el órgano administrativo de los Ceresos.

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