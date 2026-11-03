Diputada de Jalisco denuncia a periodista por violencia política de género

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- La diputada morenista de Jalisco, Candelaria Ochoa Ávalos, presentó una denuncia por presunta violencia política en razón de género en contra del periodista y colaborador de Eme Equis, Jorge García Orozco, luego de que el comunicador reveló que la morenista cuenta con cuatro propiedades, una de ellas adquirida a cero pesos.

"Lo que buscan con estas denuncias es intimidarme, quitarme mi valioso tiempo para que no pueda seguir haciendo investigaciones sobre la corrupción que a diario cometen los integrantes del régimen", condenó el periodista en un video publicado en sus redes sociales.

Denuncia y defensa legal de Jorge García

García Orozco acudió a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar su defensa legal, al considerar que no hay ningún abuso de género en exhibir las propiedades de una legisladora.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge García acusó que la denuncia por violencia política de género presentada en su contra busca intimidarlo y limitar su trabajo periodístico.

El periodista explicó que la legisladora lo señala por haber difundido información sobre su patrimonio, lo que, de acuerdo con la denuncia, habría contribuido a estigmatizarla y a generar publicaciones que la violentan por su condición de mujer.

Información pública y proceso legal

García sostuvo que la información que divulgó proviene de la declaración patrimonial pública de Ochoa Ávalos, documento que solicitó personalmente al Congreso de Jalisco luego de que no pudo obtenerlo en línea.

Asimismo, relató que recibió la notificación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el pasado 19 de octubre y que ya presentó sus primeros alegatos ante el organismo electoral.

Además, informó que este lunes acudió a la Sala Regional del Tribunal Electoral para ratificar su defensa, pues considera que el procedimiento vulnera su libertad de expresión.

"Lo que está buscando con esta ley es intimidarme y que yo no pueda hacer mi oficio periodístico", afirmó.

El periodista también dijo que meses antes presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco por la información relacionada con el patrimonio de la legisladora; sin embargo, aseguró que hasta ahora no ha observado avances en el caso.

Sobre la posibilidad de emprender nuevas acciones legales, indicó que por el momento se concentrará en su defensa jurídica, con el acompañamiento de la abogada Mónica Calles, quien también participó en la defensa del caricaturista Paco Navarrete.

García Orozco advirtió que una resolución en su contra pondría en riesgo el ejercicio periodístico, al permitir que la difusión de información contenida en documentos públicos sea considerada como un tipo de violencia.

"Si no, el tribunal estará sentando una jurisprudencia muy peligrosa para todos los que hacemos el periodismo", sostuvo.

Presiones y contexto político

Al referirse a otros señalamientos y confrontaciones entre políticos y comunicadores, el periodista consideró que existe una tendencia de funcionarios y legisladores a responder con ataques ante los cuestionamientos sobre su desempeño y patrimonio.

Mencionó los casos de Sergio Mayer y Sergio Gutiérrez, y afirmó que, en lugar de recurrir a mecanismos como el derecho de réplica, algunos políticos optan por lo que calificó como "agresiones virulentas".

"Los políticos tienen que entender que parte de una mejor sociedad es precisamente tener periodistas que los cuestionen sobre lo que están haciendo", concluyó.