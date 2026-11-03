Maru Campos responde a críticas de Ariadna Montiel en redes

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El intercambio de mensajes entre la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, comenzó luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, publicara en sus redes sociales una fotografía junto a la mandataria estatal, a quien describió como "una mujer de carácter, con experiencia política, liderazgo y un profundo compromiso con su estado".

Ariadna Montiel cuestiona alianza PRI PAN

La publicación generó la reacción de Montiel, quien comentó: "¡Miren nada más qué postal los más traidores a la patria!". Además, cuestionó la postura del PRI y el PAN sobre una posible alianza política y señaló que ambos partidos "pactan arriba porque ya perdieron todo el apoyo abajo".

Respuesta de Maru Campos y señalamientos a Morena

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Ante dichos señalamientos, Maru Campos respondió a través de sus redes sociales y etiquetó a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. La gobernadora dijo que lamentaba que "sigan viendo fantasmas en una reunión con 'Alito' Moreno".

Asimismo, pidió que, en lugar de cuestionar el encuentro con el dirigente priista, respondieran las preguntas pendientes sobre los presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado y los hechos de violencia en el país.

"La verdad, la justicia y la vida deben prevalecer en México, siempre", concluyó la gobernadora.