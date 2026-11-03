Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de captura

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Ciudad de México.- La exconductora de televisión Inés Gómez Mont, detenida el pasado 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias de Estados Unidos, cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes; delincuencia organizada, "lavado" de dinero y defraudación fiscal equiparada, libradas por jueces federales mexicanos.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, dijo que, de determinarse su deportación, la fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México.

La fiscal manifestó que Gómez Mont goza de la presunción de inocencia, serán los tribunales mexicanos conforme a Derecho y con respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad.

Explicó que una orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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"De acuerdo con nuestras investigaciones Inés "N" habría recibido en sus cuentas bancarias personales, recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasma.

Abundó que el esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de dos mil 450 millones de pesos.