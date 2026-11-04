Inicia discusión de la Ley Antimemes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado de la República arrancó la discusión acerca del dictamen de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como "Ley Antimemes", la cual establece multas de hasta 4.3 millones de pesos a las plataformas digitales que no borren contenido de algún infractor del nuevo marco legal.

Después de la aprobación en fast track en comisiones y con la dispensa de trámites, comenzó el debate en el pleno de la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que establece la responsabilidad de las plataformas digitales ante la piratería, la cual ha sido calificado como "Ley Antimes" por el riesgo de censura a los contenidos que se publiquen.

En tribuna, el senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel Huerta Ladrón de Guevara, defendió dicha reforma y calificó de mentiras de la oposición el alertar acerca de la censura que se dará en las redes sociales por el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación (4T).

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya Mota, presentó una moción suspensiva, argumentando que la nueva ley establece un espionaje de los proveedores del internet, quienes podrán quitarle este servicio a los ciudadanos, lo cual es una violación a los derechos humanos y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí