Inicia restricción de celulares en aulas

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Ciudad de México.- Hoy entra en vigor la regulación del uso de celulares en escuelas, con el objetivo de impulsar el desarrollo de habilidades cognitivas de niños y jóvenes. Esta medida fue impulsada por el gobierno federal tras realizar una consulta con maestros de los tres niveles educativos y alcanzar un acuerdo con los gobernadores de todos los estados.

El acuerdo para la regulación del uso de tecnologías en escuelas primarias y secundarias establece que no se usará el celular durante la jornada escolar; para preparatorias se fomenta un "uso responsable y seguro con limitaciones", según cada institución, mientras que para instituciones de educación superior se exhorta al "uso responsable y seguro".

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), señaló que en la consulta realizada a docentes sobre la regulación de dispositivos en las escuelas 81% manifestó estar a favor.

El acuerdo 09/09/2026 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que a partir de hoy los celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales no se utilizarán durante las clases en las aulas y se mantendrán guardados o serán retirados y depositados en un espacio designado por el plantel (como el aula o la dirección) al inicio de clases, donde estarán bajo custodia de las autoridades escolares durante la jornada.

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