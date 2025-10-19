INM cumple 32 años y promete migración más humana

Este domingo 19 de octubre, el Instituto Nacional de Migración (INM) conmemoró su 32 aniversario, destacando una nueva etapa bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la dirección del comisionado Sergio Salomón Céspedes, tras los cambios implementados luego de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes durante un incendio en un centro de detención.

El INM afirmó que su labor actual se centra en impulsar una migración "segura, ordenada y humana", y en colocar el humanismo como eje central de sus acciones.

"Hoy, bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirección del comisionado Sergio Salomón Céspedes, el INM coloca el humanismo como eje central de sus acciones, mediante una atención digna y cercana hacia todas las personas, sin distinción de origen o condición", indicó la dependencia.

El Instituto aseguró que ofrece servicios y trámites migratorios con calidad y legalidad, que van desde la atención a personas en situación de riesgo hasta la orientación en procesos de retorno y acompañamiento a menores de edad.

El comisionado Céspedes agregó que la movilidad humana también implica "estar cerca de quienes enfrentan momentos difíciles", al destacar el despliegue de personal del INM para apoyar a damnificados por las lluvias en Puebla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Llama Salud a vacunarse contra la influenza







