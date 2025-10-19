logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Mastografía, una forma de quererme a mí misma

Por El Universal

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Mastografía, una forma de quererme a mí misma

Ciudad de México.- “Me hago la mastografía cada año porque tengo quistes, no son malos, pero hay que vigilarlos”, cuenta Leticia Morales, una capitalina quien considera que realizarse este estudio una vez al año es un acto de “responsabilidad” y cariño hacia una misma.

Más que prevención, la mastografía ayuda a la detección oportuna del cáncer de mama —principal causa de muerte entre mujeres mayores de 25 años en la Ciudad de México—, lo que ayuda a dar tratamiento a tiempo y salvar vidas, coinciden expertas y ciudadanas.

Poco antes de las 8:00 de la mañana, más de una decena de mujeres de 40 años en adelante, comienzan a hacer fila para ser atendidas en una unidad móvil de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) instalada a un costado del Mercado Ajusco Montserrat conocido popularmente como “La Bola”, en la alcaldía Coyoacán.

Es esencial que a partir de los 20 años, las mujeres exploren sus mamas una vez al mes de manera consciente, con un método que permita conocer su tejido, de tal forma que se pueda detectar una bolita, engrosamiento o cualquier cambio que pueda ser signo de alerta. A partir de los 25 años, además de hacerse esta autoexploración, se debe acudir con un profesional de la salud para que hagan una exploración clínica; y luego, a partir de los 40, la mastografía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rompe el PAN con alianzas
Rompe el PAN con alianzas

Rompe el PAN con alianzas

SLP

El Universal

El panismo inicia nueva era; se distancia del PRI y abre la selección de candidatos

Mastografía, una forma de quererme a mí misma
Mastografía, una forma de quererme a mí misma

Mastografía, una forma de quererme a mí misma

SLP

El Universal

Sobrevivir al cáncer de mama, un desafío
Sobrevivir al cáncer de mama, un desafío

Sobrevivir al cáncer de mama, un desafío

SLP

El Universal

Muere menor en ataque en Navolato
Muere menor en ataque en Navolato

Muere menor en ataque en Navolato

SLP

El Universal