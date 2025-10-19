Mastografía, una forma de quererme a mí misma
Ciudad de México.- “Me hago la mastografía cada año porque tengo quistes, no son malos, pero hay que vigilarlos”, cuenta Leticia Morales, una capitalina quien considera que realizarse este estudio una vez al año es un acto de “responsabilidad” y cariño hacia una misma.
Más que prevención, la mastografía ayuda a la detección oportuna del cáncer de mama —principal causa de muerte entre mujeres mayores de 25 años en la Ciudad de México—, lo que ayuda a dar tratamiento a tiempo y salvar vidas, coinciden expertas y ciudadanas.
Poco antes de las 8:00 de la mañana, más de una decena de mujeres de 40 años en adelante, comienzan a hacer fila para ser atendidas en una unidad móvil de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) instalada a un costado del Mercado Ajusco Montserrat conocido popularmente como “La Bola”, en la alcaldía Coyoacán.
Es esencial que a partir de los 20 años, las mujeres exploren sus mamas una vez al mes de manera consciente, con un método que permita conocer su tejido, de tal forma que se pueda detectar una bolita, engrosamiento o cualquier cambio que pueda ser signo de alerta. A partir de los 25 años, además de hacerse esta autoexploración, se debe acudir con un profesional de la salud para que hagan una exploración clínica; y luego, a partir de los 40, la mastografía.
