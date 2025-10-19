Llama Salud a vacunarse contra la influenza

Luego que este viernes inició la campaña de vacunación contra la influenza y otros padecimientos respiratorios, la temporada interestacional 2025-2026 concluyó con tres personas fallecidas por influenza en San Luis Potosí.

El informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal que finaliza dicho lapso de seguimiento, precisa que la entidad acabo con 49 personas que resultaron contagiadas con la enfermedad.

Sumado a ello, da cuenta de 798 personas infectadas con Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (ETI/IRAG), afecciones que también están presentes a la par de la influenza.

Reporta que, en lo general, tanto en el estado como en el país se observa predominio del tipo viral A (H1N1) con un 76 por ciento.

Subraya que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) no ha identificado mutaciones relacionadas con cambios antigénicos, ni cambios en la virulencia o patogenicidad del virus de influenza.

Asimismo, puntualiza que no se han identificado resistencias virales a oseltamivir, medicamento para tratar la influenza.