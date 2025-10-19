Sobrevivir al cáncer de mama, un desafío

Ciudad de México.- Habitar con dignidad y orgullo un cuerpo que sobrevivió al cáncer de mama, que no tiene un seno, cabello o que tiene cicatrices del proceso de sanación es un acto de resistencia para desafiar la mirada social que antepone la belleza a la salud, defiende el colectivo Tetas y Rayas.

Por ello, desde el activismo, el colectivo de mujeres enfrenta la violencia estética oncológica, una forma de presión que les exige reconstruirse o cubrir sus marcas, al reivindicar el derecho a no ocultar el cuerpo que sobrevivió ni fingir normalidad, como una forma de recuperar su autonomía y romper con el mandato impuesto de cómo se ve la feminidad.

“Alrededor del cáncer de mama, que provoca que te quiten los pechos o te quedes sin cabello, hay una industria que espera que ‘te veas bonita’, que conserves todo el tiempo el aspecto normativo de ser femenina, te obliga a tener implantes de senos o peluca, y después de sobrevivir a una enfermedad tan agresiva, no tendría nada de malo ir sin peluca.

“No importa si tú ya te vas a morir, te tienes que ver completa, y ¿qué es ser completa?, ¿qué es ser mujer? ¿Lo es tener senos y cabello? Habrá quien quiera reconstruirse y es válido, no sólo para su cuerpo, sino para su mente, pero también hay quienes no queremos reconstrucción o quienes no puedan tenerla por lo económico y no está mal, no somos menos mujeres”, sostiene Sandra Monroy, una de las voceras del grupo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el colectivo conviven mujeres que decidieron no reconstruirse, tatuar sus cicatrices y el acto, radical en una sociedad crítica, de aceptar su cuerpo tal como quedó, pues la salud no pasa por ocultar las huellas del cáncer.

A Melissa Ruiz, diagnosticada con cáncer de mama triple negativo, le extirparon un seno, una decisión que transformó su forma de verse y de habitar su cuerpo, pues lejos de sentir pérdida, la mastectomía le dio paz al dejar de obsesionarse con la enfermedad y asumirla como una oportunidad de estar bien. “Ser mujer no puede depender de tener senos o cabello”, sostiene al llamar a reconocer la belleza entre estructuras que pretenden decidir cómo debe lucir una sobreviviente.