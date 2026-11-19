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El jardín de niños Adriana Meade, ubicado en Villa de Reyes, se encuentra bajo revisión de Protección Civil Estatal debido a movimientos y humedad detectados en el subsuelo, en medio de la presencia de socavones y posibles fallas geológicas en el municipio.

La titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Nadia Ochoa Limón, informó que personal de la dependencia realizó una inspección en el plantel para evaluar las condiciones del inmueble y dar seguimiento a las medidas preventivas.

Sin embargo, la autoridad no precisó si los movimientos del terreno han ocasionado daños estructurales en la escuela, si existe algún riesgo para los alumnos o si las clases continúan con normalidad.

Ante esta situación, especialistas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) participan en la evaluación de los fenómenos geológicos registrados en Villa de Reyes.

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La dependencia tampoco detalló cuántos socavones se han identificado, dónde se localizan ni si existen viviendas u otros edificios afectados por las condiciones del terreno.

Los trabajos se desarrollan en coordinación con autoridades municipales, aunque hasta ahora no se ha establecido una fecha para conocer los resultados de los estudios técnicos ni las posibles medidas de intervención.

Por otra parte, Protección Civil anunció una jornada de capacitación para atender emergencias en gasoductos, programada para el 24 y 25 de noviembre, así como una asesoría sobre regulación y prevención de accidentes relacionados con la pirotecnia, prevista para el 3 de diciembre.