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La Fórmula 1 continúa sumando colaboraciones y, en esta ocasión, unió fuerzas con LEGO para sorprender a todos los amantes del automovilismo con una colección especial que promete conquistar a los aficionados.

Colaboración entre Fórmula 1 y LEGO para 2027

Esta edición contará con diversos sets en los que estarán representados los 22 pilotos de la parrilla, cada uno con su respectiva escudería. Entre ellos destaca el mexicano Sergio "Checo" Pérez.

A través de redes sociales, LEGO y la Fórmula 1 compartieron una publicación en la que mostraron a los protagonistas de esta colección y algunas de las sorpresas que tendrá esta alianza.

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Presentación y detalles de la colección

Por primera vez, LEGO presentará minifiguras de los pilotos de Fórmula 1. Cada set incluirá al competidor junto con su monoplaza, además de accesorios como el casco y el uniforme de carreras.

La colaboración fue presentada durante el Gran Premio de Las Vegas 2026, previo a su lanzamiento oficial, que está programado para marzo de 2027, fecha en la que los aficionados podrán adquirir los diferentes sets.