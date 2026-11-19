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El hombre que fue asesinado de varios disparos en el lobby de un hotel, ubicado en el segundo cuadro de la capital del estado, fue identificado como Luis Ángel "N", de 43 años, recién contratado para administrarlo, por lo que la Fiscalía General del Estado investiga su homicidio.

Los datos recabados por los investigadores es que una persona armada sorprendió a su víctima cuando desarrollaba tareas de su competencia en el hotel que se encuentra en la calle Hermenegildo Galeana, en el centro de Culiacán.

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Una llamada anónima a las líneas de emergencia reportó que en un hotel que se ubica en la zona conocida como "El Mercadito" se escucharon detonaciones de armas de fuego, al acudir las policías municipal y estatal preventiva fueron alertadas del hecho.Los elementos de seguridad confirmaron que el nuevo encargado de este negocio de hospedaje no presentaba signos vitales, por lo que notificaron del homicidio a la Fiscalía General del Estado.Peritos en criminalística y agentes de investigación que arribaron al sitio del homicidio doloso levantaron las actas respectivas, casquillos percutidos y evidencias como parte de las primeras indagatorias sobre el hecho violento a fin de poder identificar a los autoridades materiales del asesinato.