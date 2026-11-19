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La creación de un registro estatal de personas en tratamiento por adicciones fue descartada de una iniciativa de reforma en San Luis Potosí, luego de que dependencias estatales advirtieran que podría comprometer datos personales, duplicar información y vulnerar la privacidad de quienes reciben atención por consumo de sustancias psicoactivas.

La propuesta de reforma a la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones del diputado Luis Emilio Rosas Montiel, contemplaba originalmente incorporar un registro de personas farmacodependientes en proceso de rehabilitación con fines estadísticos, así como establecer programas periódicos de capacitación para el personal de los centros de tratamiento.

Sin embargo, las observaciones de la Secretaría de Salud, la Consejería Jurídica y la Secretaría General de Gobierno llevaron a retirar el planteamiento del registro individual.

En reunión de la Comisión de Salud, se dio a conocer que las dependencias argumentaron que ya existe un sistema federal de vigilancia epidemiológica de las adicciones, alimentado por los sistemas estatales que reciben información de los centros de tratamiento y rehabilitación.

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Por ello, advirtieron que crear otro mecanismo podría generar duplicidad de información y problemas en el manejo de datos personales de quienes se encuentran en rehabilitación.

Sin embargo, la reforma establecerá como atribución de la Secretaría de Salud impulsar acciones de capacitación continua, profesionalización y asistencia técnica para los centros públicos y privados que atienden a personas usuarias de sustancias psicoactivas.

La intención, señalan, es mejorar la calidad, seguridad y eficacia de los servicios, así como promover modelos de atención basados en evidencia científica y con respeto a los derechos humanos.

El dictamen aprobado este día, no contempla presupuesto adicional ni la creación de nuevas estructuras administrativas, por lo que su aplicación dependerá de las capacidades institucionales existentes. La reforma todavía debe votarse en el pleno del Congreso del Estado.