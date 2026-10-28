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Investigan posible caso de perros envenenados

Por El Universal

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Investigan posible caso de perros envenenados
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) inició una carpeta de investigación por el presunto envenenamiento de perros en el Parque España, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que varios animales presentaran malestares mientras paseaban por la zona.

      La carpeta fue abierta por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos.

      De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) atendió la mañana de este martes 27 de octubre un reporte relacionado con varios perros que recibían atención médica en una clínica veterinaria de la calle Pachuca, tras presentar problemas de salud.

      La FGJ informó que se reportó la muerte de dos de los lomitos por una posible intoxicación.

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      Durante un recorrido de inspección en el parque, efectivos de la SSC localizaron un trozo de longaniza que contenía una píldora azul, lo cual será determinado como parte de las investigaciones.

      Asimismo, como parte de las diligencias, personal ministerial recaba las declaraciones de las personas propietarias de los perros afectados, mientras que agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal pericial realizan trabajos en el lugar.

      Además, se solicitó la intervención de los especialistas en medicina veterinaria para contribuir al pronto esclarecimiento de lo ocurrido.

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