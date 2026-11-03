"Inviable, plan de Talleres Gráficos"

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Ciudad de México.- En medio de los escándalos en el Instituto Nacional Electoral (INE) por corrupción en los contratos que llevaron a Guadalupe Taddei a renunciar a la presidencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso que "una verdadera empresa del Estado, Talleres Gráficos de México, sea la que produzca la gran mayoría de la papelería electoral, a precios justos, totalmente transparentes y con su consejo de administración".

Eel pasado jueves, Sheinbaum aseguró que "esa es la solución".

Expertos aseguraron que esta propuesta de la titular del Ejecutivo es inviable, desproporcionada, invade atribuciones y que incluso es una estrategia para un "megafraude" electoral con una "empresa omnipresente".

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, dijo que "todo esfuerzo por transparentar la gestión gubernamental es bienvenido", especialmente en un órgano de la complejidad de los Talleres Gráficos de México, "que ha sido manejado en muchas ocasiones con desaseo e incluso con pérdidas inexplicables o contratos turbios.

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Por su lado, el analista Hugo Goñi dijo que esta propuesta presidencial es de un "descaro bárbaro" tras la salida de Taddei del INE, y que "nada de lo que sucede en Morena o las declaraciones de la Presidenta son casualidad, siempre tienen una causalidad" de cara al periodo electoral de 2027.