Jazlyn Azuleth está bien de salud y con su familia

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Jazlyn Azuleth está bien de salud y con su familia

Ciudad de México.- A su regreso a la Ciudad de México, luego de recibir atención médica en EU, Jazlyn Azuleth, la menor de dos años sobreviviente de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, se encuentra en buen estado de salud y con su familia, confirmó su madre Cinthya Jazmín Carrillo.

Tras haber sido atendida en el Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, con apoyo de la Fundación Michou y Mau, la pequeña recibirá seguimiento por telemedicina —aproximadamente cada 15 o 30 días— para ver cómo evolucionan sus heridas y determinar si es necesaria una segunda cirugía para que recupere la movilidad de una de sus manos. También se estarán valoradas las prendas compresivas que debe usar.

“Fue un proceso muy duro, tanto para mí como para ella, y verla ahora caminar, jugar y hacer las cosas es algo muy lindo de verdad, de verdad”, manifestó Cinthya y agradeció a las fundaciones que la apoyaron para la recuperación de su hija.

Afirmó que tras dos meses en un hospital solamente viendo a médicos y sin poder moverse por completo, para la menor de dos años fue “una sorpresa” llegar a casa y ver de nuevo a sus tías, primas y familiares.

Yannick Nordin Servín, director médico de la Fundación Michou y Mau, afirmó que el estado en el que se encontraba la menor antes de llegar al hospital de Galveston era de “urgencia absoluta”, con quemaduras de tercer grado.

