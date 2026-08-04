Alcalde confirma ahorro de 5 mil mdp de las "pensiones doradas"

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La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aseguró que el Gobierno federal ha generado un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos como resultado de la eliminación de las llamadas "pensiones doradas", y rechazó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya dado marcha atrás en los límites establecidos para las jubilaciones de exfuncionarios.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Alcalde explicó que la Consejería Jurídica emitió una opinión tras recibir consultas de diversas instituciones públicas sobre la aplicación de la reforma constitucional que fija un tope a las pensiones.

Detalló que la Constitución contiene dos referencias que podían interpretarse como contradictorias: una que establecía como límite la mitad del salario de la Presidenta de la República y otra que fijaba como tope el salario íntegro de la titular del Ejecutivo.

Ante ello, señaló que la Consejería determinó que debía aplicarse el criterio más favorable para las personas jubiladas, por lo que el límite máximo quedó establecido en el equivalente al salario de la Presidenta.

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"Las instituciones debían aplicar lo más benéfico. Quienes estaban recibiendo la mitad del salario de la presidenta pasaron a recibir como tope máximo el salario de la presidenta", explicó.

No obstante, enfatizó que ello no significa el regreso de las llamadas pensiones doradas, ya que continúa vigente la prohibición de que cualquier persona reciba una pensión superior al sueldo de la titular del Ejecutivo federal.

"Es falso decir que nos echamos para atrás sobre las pensiones doradas. Las pensiones doradas ya no existen en nuestro país, porque ya nadie puede obtener un millón de pesos, medio millón de pesos mensuales", afirmó.

Recordó que antes de la reforma existían exservidores públicos que cobraban entre 400 mil y hasta un millón y medio de pesos mensuales por concepto de pensión, incluso tras haber ocupado cargos durante pocos años, lo que calificó como un abuso.

Al ser cuestionada sobre el monto de recursos ahorrados con esta medida, Alcalde estimó que ascienden a alrededor de 5 mil millones de pesos.

"Como 5 mil millones, más o menos. Que quede bien claro, porque todavía hay quienes quisieran regresar al pasado; es decir, es mi derecho recibir un millón de pesos. No, la Constitución es clara en establecer este tope", sostuvo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la redacción de la reforma constitucional generó interpretaciones distintas y adelantó que enviarán una modificación al Congreso para eliminar cualquier ambigüedad.

Explicó que la orientación emitida por la Consejería Jurídica fija como límite el salario de la Presidenta y que ese criterio será incorporado de manera expresa en la Constitución durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

"Sí lo vamos a hacer, porque sí quedaba claro que era contradictorio. La orientación de la Consejería Jurídica es poner el límite del salario de la presidenta y ahora que venga la nueva sesión del Congreso hacer el equivalente para que quede claro", señaló.